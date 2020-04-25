Молдова послаблює карантин: відкриють магазини та дозволять гуляти в парках
З 27 квітня у Молдові послаблять карантинні обмеження. Роботу відновлять усі заклади торгівлі, окрім торговельних центрів та ринків. Також дозволять гуляти у парках, дотримуючись соціальної дистанції.
Про пом’якшення карантину у Молдові заявив прем'єр-міністр Іон Кіку, повідомляє Newsmaker.
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З 27 квітня відновлять роботу всі точки роздрібної торгівлі, незалежно від категорії, за винятком ринків і торгових центрів,
– зазначив Кіку.
Він додав, що спеціалізовані, окремі магазини зможуть працювати, але за умови строгого дотримання санітарних норм.
За словами прем’єр-міністра, людям також дозволять гуляти в парках. Для цього вони повинні дотримуватися соціальної дистанції та не збиратися групами понад троє людей.
Коронавірус у Молдові: основне
- Станом на 24 квітня у країні зафіксували 3 110 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 84 людини, одужали 755.
- 17 березня у Молдові оголосили надзвичайний стан.
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