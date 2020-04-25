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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Молдова послаблює карантин: відкриють магазини та дозволять гуляти в парках

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      Молдова послаблює карантин через коронавірус
      Молдова послаблює карантин через коронавірус / podrobnosti.ua

      З 27 квітня у Молдові послаблять карантинні обмеження. Роботу відновлять усі заклади торгівлі, окрім торговельних центрів та ринків. Також дозволять гуляти у парках, дотримуючись соціальної дистанції.

      Про пом’якшення карантину у Молдові заявив прем'єр-міністр Іон Кіку, повідомляє Newsmaker.

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      З 27 квітня відновлять роботу всі точки роздрібної торгівлі, незалежно від категорії, за винятком ринків і торгових центрів, 
      – зазначив Кіку. 

      Він додав, що спеціалізовані, окремі магазини зможуть працювати, але за умови строгого дотримання санітарних норм.

      За словами прем’єр-міністра, людям також дозволять гуляти в парках. Для цього вони повинні дотримуватися соціальної дистанції та не збиратися групами понад троє людей.

      Коронавірус у Молдові: основне

      • Станом на 24 квітня у країні зафіксували 3 110 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 84 людини, одужали 755.
      • 17 березня у Молдові оголосили надзвичайний стан.

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Молдова Новини політики
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