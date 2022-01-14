Об этом заявил глава парламента Молдавии Игорь Гросу. Он не исключает введения чрезвычайного положения в области энергетики из-за повышения цен на газ.

Важно Молдова заказала в России газ на 5 лет, но теперь не имеет на него денег

Он констатировал, что ситуация в энергетике очень сложная.

Цены на газ сошли с ума. Если будет нужно, мы введем чрезвычайное положение в области энергетики,

– заявил Гросу.

По его словам, правительство страны готовит дополнительные меры поддержки населения в случае нового повышения тарифа на газ. Одновременно Гросу добавил, то что происходит мало зависит от Молдовы.

"Такая ситуация на рынке, страдает не только Молдова, страдают и европейские страны, и не только то, что мы можем сделать – обеспечить максимальную защиту населения, а именно:

предоставить возможность оплачивать газ по частям,

ни в коем случае не допустить отключения потребителей в холодный период.

Что этому предшествовало

Ранее власти Молдовы объяснили, что в "Молдовогазе" возник дефицит платежного баланса из-за роста цены на газ в 2021 году. Ведь до октября он закупался по 126,7 доллара за тысячу кубометров, а в октябре его стоимость выросла до 800,62 доллара.

Из-за этого власти Молдовы были вынуждены ввести в стране режим чрезвычайного положения до 20 ноября. Все из-за дефицита природного газа в хранилищах.

Обратите внимание! В конце октября Молдова и Россия подписали газовый договор на 5 лет. Согласно ему, цена российского газа для Молдовы составит около 450 долларов за тысячу кубометров.