В Молдове могут состояться досрочные выборы: причина
Новая руководительница Молдовы Майя Санду планирует провести досрочные выборы в парламент в стране. Она подчеркнула, что это нужно, ведь действующий парламент себя дискредитировал.
Источник:TV8
Она подчеркнула, что досрочные выборы – это единственный выход из политического кризиса.
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О досрочных выборах заговорили после того, как в парламенте Молдовы появилось большинство, созданное Партией социалистов действующего президента Игоря Додона и партией "Шор". Санду назвала это попыткой повторного захвата государственных институтов.
Единственный выход из политического кризиса – это досрочные выборы. Нельзя свести крепкий дом на гнилом фундаменте... Реальным сувереном в государстве является народ, который может кардинально повлиять на ситуацию. На досрочных выборах или на референдуме люди будут решать судьбу своей страны,
– сказала президент.
Заметим, что раньше люди в Молдове начали протестовать против нового парламентского большинства. Они требовали досрочных выборов и роспуска парламента.
Сейчас в Молдове довольно напряженная ситуация. Все потому, что на замену пророссийскому Игорю Додону пришла проевропейская Майя Санду. После этого в стране начали происходить изменения.
К примеру, суд в Молдове признал закон об особом статусе русского языка неконституционным. Этот закон ранее подписал бывший президент Молдовы Игорь Додон, который отличился своей особой симпатией к России.
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