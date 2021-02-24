Новая руководительница Молдовы Майя Санду планирует провести досрочные выборы в парламент в стране. Она подчеркнула, что это нужно, ведь действующий парламент себя дискредитировал.

Она подчеркнула, что досрочные выборы – это единственный выход из политического кризиса.

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О досрочных выборах заговорили после того, как в парламенте Молдовы появилось большинство, созданное Партией социалистов действующего президента Игоря Додона и партией "Шор". Санду назвала это попыткой повторного захвата государственных институтов.

Единственный выход из политического кризиса – это досрочные выборы. Нельзя свести крепкий дом на гнилом фундаменте... Реальным сувереном в государстве является народ, который может кардинально повлиять на ситуацию. На досрочных выборах или на референдуме люди будут решать судьбу своей страны,

– сказала президент.

Заметим, что раньше люди в Молдове начали протестовать против нового парламентского большинства. Они требовали досрочных выборов и роспуска парламента.

Обратите внимание! Президент Молдовы поддержала протесты и даже призвала неравнодушных присоединиться к ним. Все потому, что парламент Молдовы принял ряд скандальных решений. В частности, урезал полномочия президента, подчинив себе Службу информации и безопасности.

Сейчас в Молдове довольно напряженная ситуация. Все потому, что на замену пророссийскому Игорю Додону пришла проевропейская Майя Санду. После этого в стране начали происходить изменения.

К примеру, суд в Молдове признал закон об особом статусе русского языка неконституционным. Этот закон ранее подписал бывший президент Молдовы Игорь Додон, который отличился своей особой симпатией к России.