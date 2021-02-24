У Молдові можуть відбутися дострокові вибори: причина
Нова очільниця Молдови Майя Санду планує провести дострокові вибори до парламенту у країні. Вона підкреслила, що це потрібно, адже чинний парламент себе дискредитував.
Джерело:TV8
Вона наголосила, що дострокові вибори – це єдиний вихід з політичної кризи.
Цікаво Жителі Придністров'я – повноцінні громадяни Молдови, – Санду про врегулювання конфлікту
Про дострокові вибори заговорили після того, як у парламенті Молдови з'явилася більшість, яку створили Партія соціалістів чинного президента Ігоря Додона і партія "Шор". Санду назвала це спробою повторного захоплення державних інститутів.
Єдиний вихід з політичної кризи – це дострокові вибори. Не можна звести міцний будинок на гнилому фундаменті... Реальним сувереном в державі є народ, який може кардинально вплинути на ситуацію. На дострокових виборах або на референдумі люди вирішуватимуть долю своєї країни,
– сказала президентка.
Зауважимо, що раніше люди у Молдові почали протестувати проти нової парламентської більшості. Вони вимагали дострокових виборів та розпуску парламенту.
Наразі у Молдові доволі напружена ситуація. Все через те, що на заміну проросійському Ігорю Додону прийшла проєвропейська Майя Санду. Після цього у країні почали відбуватися зміни.
До прикладу, суд у Молдові визнав закон про особливий статус російської мови неконституційним. Цей закон раніше підписав колишній президент Молдови Ігор Додон, який відзначився своєю особливою симпатією до Росії.
Поділитися новиною