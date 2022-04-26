Молдавское управление гражданской авиации выпустило заявление, разъяснив ситуацию с закрытым воздушным пространством над страной. Там напомнили, что оно закрыто еще с момента начала войны России против Украины.

Важно Нападение на Одессу и угрозы Молдове: зачем России взрывы в Приднестровье

И только 21 марта часть воздушного пространства страны открыли для гражданской авиации. Но только в западном направлении.

Именно поэтому, а также то, что воздушное пространство Украины остается закрытым для гражданской авиации, самолеты над Молдовой почти не летают.

Ситуация с Приднестровьем

Российские военные заявили, что планируют захватить Юг Украины и выйти в Приднестровье, считающееся оккупированной Россией территорией Молдовы. Это территория на границе между Украиной и Молдовой, где у Кремля есть подконтрольная им армия, а также склады боеприпасов. Этот склад в селе Колбасна едва ли не самый большой в Восточной Европе, и там хранятся боеприпасы для техники советского производства.

Россия может использовать армию из Приднестровья для атаки на Украину.

25 и 26 апреля в Приднестровье прошло несколько провокаций. Первая из них – взрыв в здании так называемого министерства госбезопасности в Тирасполе, на следующий день были повреждены антенны, которые транслировали российские частоты.