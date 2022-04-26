Молдовське Управління цивільної авіації випустило заяву, роз'яснивши ситуацію із закритим повітряним простором над країною. Там нагадали, що він закритий ще з моменту початку війни Росії проти України.

Важливо Напад на Одесу та погрози Молдові: навіщо Росії вибухи в Придністров'ї

І лише 21 березня частину повітряного простору країни таки відкрили для цивільної авіації. Але лише у західному напрямку.

Саме через це, а також те, що повітряний простір України залишається закритим для цивільної авіації, літаки над Молдовою майже не літають.

Ситуація з Придністров'ям

Російські військові заявили, що планують захопити Південь України та вийти до Придністров'я, який вважається окупованим Росією територією Молдови. Це територія на кордоні між Україною та Молдовою, де Кремль має підконтрольну їм армію, а також склади боєприпасів. Цей склад в селі Ковбасна чи не найбільших у Східній Європі, і там зберігаються боєприпаси для техніки радянського виробництва.

Росія може використати армію з Придністров'я для атаки на Україну.

25 та 26 квітня в Придністров'ї відбулося декілька провокацій. Перша з них – вибух у будівлі так званого ""міністерства держбезпеки" у Тирасполі. На наступний день були пошкоджені антени, які транслювали російські частоти.