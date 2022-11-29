Министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину заявил, что 28 ноября на европейском рынке цена на электроэнергию по непонятным причинам выросла на 30 – 40%. Поэтому молдавская компания Energocom не смогла закупить необходимый объем.

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На европейском рынке выросла цена на электроэнергию

Сегодня произошел необъяснимый феномен. На европейских рынках, в частности, в Румынии, существенно выросли цены на электроэнергию. Почти на 30 – 40%. Компания Energocom пыталась купить электроэнергию по более низкой цене, но не смогла закупить электроэнергию на весь день,

– сказал молдавский министр.

По словам министра, госпредприятие Moldelectrica запросило аварийную электроэнергию у румынского оператора Transelectrica. Стоимость такой электроэнергии высока, поэтому Спину призвал граждан продолжать экономить электричество.

"Чем больше мы сэкономим, тем меньше аварийной энергии получим завтра из Румынии. Завтра мы узнаем цену. До сих пор было 200 – 300 евро за МВт-час, в зависимости от того, когда заключили контракт", – сказал министр.

Ранее Moldelectrica предупредило, что 29 ноября в Молдове ожидается дефицит электроэнергии в размере около 74%.

"Ожидаемый дефицит покроют за счет аварийного контракта на поставку электроэнергии. Подтверждение о доступности уже получено от компании соседнего государства", – заверили в компании.

В Молдове были массовые отключения света

От российского ракетного террора 23 ноября вторично пострадала Молдова. После бомбежек Россией украинской энергосистемы в Молдове были масштабные отключения электроэнергии по всей стране. Идентична ситуация была в ходе массированных атак России 15 ноября.

Энергосистемы Украины и Молдовы соединены, а потому российская атака спровоцировала серьезные проблемы в соседнем государстве.

На отключение света в Молдове отреагировала и президент государства Мая Санду. Она заявила, что Россия оставила Молдову в темноте.

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