В Молдове заявили, что больше всего пострадали от войны после Украины
Соответствующие опасения выразила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица. Она сказала, что в Молдове обеспокоены угрозой вторжения россии в их страну.
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Это риск, это пока что гипотетический сценарий, но если военные действия переместятся дальше на юго-западную часть Украины и в сторону Одессы, то, конечно, мы очень волнуемся,
– заявила Гаврилица.
Премьер Молдовы считает, что основания для беспокойства из-за вторжения россии имеют и остальные маленькие страны.
"Если страна может начать войну с захватом территорий без учета, знаете ли, международного права, то в этом смысле никто не застрахован, и я думаю, что многие страны обеспокоены", – сказала Гаврилица.
Она заявила, что Молдова больше всего пострадала от войны после Украины. "Мы уже видим очень высокую инфляцию. Инфляция в июне составила 32%", – добавила она.
Несмотря на все, Гаврилица заявила, что молдавский народ "благородно переживает кризис", отметив, что ее страна добровольно приняла большое количество беженцев и готова принять еще больше.
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