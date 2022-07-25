В Молдове заявили, что больше всего пострадали от войны после Украины

Соответствующие опасения выразила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица. Она сказала, что в Молдове обеспокоены угрозой вторжения россии в их страну.

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Это риск, это пока что гипотетический сценарий, но если военные действия переместятся дальше на юго-западную часть Украины и в сторону Одессы, то, конечно, мы очень волнуемся,

– заявила Гаврилица.

Премьер Молдовы считает, что основания для беспокойства из-за вторжения россии имеют и остальные маленькие страны.

"Если страна может начать войну с захватом территорий без учета, знаете ли, международного права, то в этом смысле никто не застрахован, и я думаю, что многие страны обеспокоены", – сказала Гаврилица.

Она заявила, что Молдова больше всего пострадала от войны после Украины. "Мы уже видим очень высокую инфляцию. Инфляция в июне составила 32%", – добавила она.

Несмотря на все, Гаврилица заявила, что молдавский народ "благородно переживает кризис", отметив, что ее страна добровольно приняла большое количество беженцев и готова принять еще больше.

россия хочет аннексировать Приднестровье

Ставленики кремля в непризнанном Приднестровье заговорили, что хотят добиться "независимости". После этого в планах россии присоединить молдавский регион к своему составу.

В российской государственной думе заявили, что желание непризнанного Приднестровья войти в состав россии следует рассматривать серьезно.

В Бюро реинтеграции Молдовы отметили мирное урегулирование конфликта. Там заявили, что реинтеграция страны – это основная цель переговоров по урегулированию приднестровского конфликта.

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