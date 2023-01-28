Молдову, Болгарию и Румынию накрыли мощные снегопады: непогода добралась и до Одесчины

В Румынии и Молдове сильные снегопады, фиксируют также морозы. Кроме того, непогода уже накрыла Болгарию и добралась до Украины. В Одессе – гололедица.

Сильные снегопады накрыли Румынию, Молдову и Болгарию. В некоторых районах из-за непогоды ввели даже повышенный уровень опасности.

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Снег и метели бушуют в Бухаресте и нескольких других округах. До воскресенья в столице Румынии ожидают накопление снега до 15 сантиметров. В сети публикуют видео, как автомобили застревают в снегу на дороге.

В Болгарии обильный снегопад создал проблемы на перевалах в Средней Старой Планине и Родопах.

Непогода добралась до Одесчины

Январские морозы добрались и до Одесской области. В областном центре идет мелкий дождь со снегом. В частности, одесситов предупредили о гололедице на улицах города. Коммунальщики посыпают дороги и тротуары реагентами и песчано-солевой смесью.

Гололедица в Одессе / Фото "Суспільне":

Также сообщают, что сотни грузовиков и легковушек остановились из-за снегопада и сильной гололедицы на дороге Одесса – Рени. Фуры не могут ехать из-за сильной непогоды.

Перекрыли трассу Одесса – Рени

В Одесском городском совете сообщили, что временно перекрыли движение грузовиков на дороге общего пользования государственного значения М-15 Одесса – Рени (на Бухарест).

Все из-за ухудшения погоды, чтобы не допустить ДТП и пробок. Ограничения действуют с 13:00 28 января до 13:00 29 января.