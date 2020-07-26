Папа Франциск 26 июля отметил, что узнал о прекращении огня на Донбассе. Понтифик поприветствовал решение и пожелал, чтобы оно привело к установлению мира.

Папа Франциск сказал, что молится за мир на Донбассе

Об этом понтифик сообщил после молитвы "Ангел Господень", информирует УНН со ссылкой на Радио Ватикана.

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Молюсь за то, чтобы согласованное было наконец внедренным в жизнь, также и через эффективный процесс разоружения и разминирования. Только так можно восстановить доверие и заложить предпосылки для примирения, очень нужного и очень ожидаемого населением,

– отметил Папа Франциск.

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