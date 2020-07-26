Молитва от понтифика: Папа Франциск поприветствовал прекращение огня на Донбассе
Папа Франциск 26 июля отметил, что узнал о прекращении огня на Донбассе. Понтифик поприветствовал решение и пожелал, чтобы оно привело к установлению мира.
Папа Франциск сказал, что молится за мир на Донбассе
Об этом понтифик сообщил после молитвы "Ангел Господень", информирует УНН со ссылкой на Радио Ватикана.
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Молюсь за то, чтобы согласованное было наконец внедренным в жизнь, также и через эффективный процесс разоружения и разминирования. Только так можно восстановить доверие и заложить предпосылки для примирения, очень нужного и очень ожидаемого населением,
– отметил Папа Франциск.
Что известно о новом перемирии на Донбассе
- Режим полного прекращения огня заработает с 00:01 27 июля.
- О перемирии договорились на заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля.
- Решение согласовано Украиной и Россией и поддержано ОБСЕ.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал соблюдать договоренности.
- Украинские военные на Донбассе готовятся к прекращению огня, на линию разграничения прибыли участники миротворческих миссий под эгидой ООН.