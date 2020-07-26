Молитва від понтифіка: Папа Франциск привітав припинення вогню на Донбасі
Папа Франциск 26 липня зазначив, що дізнався про припинення вогню на Донбасі. Понтифік привітав рішення і побажав, щоб воно привело до встановлення миру.
Папа Франциск сказав, що молиться за мир на Донбасі
Про це понтифік повідомив після молитви "Ангел Господній", інформує УНН з посиланням на Радіо Ватикану.
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Молюся за те, щоби погоджене було нарешті впровадженим у життя, також і через ефективний процес роззброєння та розмінування. Лише так можна відновити довіру і закласти передумови для примирення, дуже потрібного й дуже очікуваного населенням,
– зазначив Папа Франциск.
Що відомо про нове перемир'я на Донбасі
- Режим повного припинення вогню запрацює з 00:01 27 липня.
- Про перемир'я домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи 22 липня.
- Рішення погоджене Україною та Росією й підтримане ОБСЄ.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав дотримуватися домовленостей.
- Українські військові на Донбасі готуються до припинення вогню, на лінію розмежування прибули учасники миротворчих місій під егідою ООН.