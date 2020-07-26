Папа Франциск 26 липня зазначив, що дізнався про припинення вогню на Донбасі. Понтифік привітав рішення і побажав, щоб воно привело до встановлення миру.

Папа Франциск сказав, що молиться за мир на Донбасі

Про це понтифік повідомив після молитви "Ангел Господній", інформує УНН з посиланням на Радіо Ватикану.

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Молюся за те, щоби погоджене було нарешті впровадженим у життя, також і через ефективний процес роззброєння та розмінування. Лише так можна відновити довіру і закласти передумови для примирення, дуже потрібного й дуже очікуваного населенням,

– зазначив Папа Франциск.

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