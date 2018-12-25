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      Молитвы за Украину и конфуз Трампа: как мировые лидеры празднуют Рождество

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      25 декабря христиане западного обряда отмечают Рождество Христово. По всему миру проводят праздничные службы.

      В самом большом католическом храме мира соборе Святого Петра Папа Римский Франциск провел рождественскую мессу. И выступил с традиционным посланием ко всему миру. Вспомнил и об Украине.

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      "Пусть новорожденный Господь принесет облегчение любимой Украине, стремящейся достичь прочного мира", – подчеркнул Папа Римский Франциск.

      Британская королевская семья собралась на торжественную службу в церкви Святой Марии Магдалины в Лондоне.

      Королева Єлизавета
      Елизавета II

      Королева Елизавета II поздравила подданных с Рождеством в традиционном ежегодном видео-обращении.

      Рождественская история сохраняет свою привлекательность, поскольку она не дает теоретических объяснений загадкам жизни. Речь идет о рождении ребенка и надежде, которую подарило это рождение миру 2000 лет назад,
      – сказала королева Великобритании Елизавета II.

      А вот президент США Дональд Трамп и его жена Мелания поздравили детей с праздником во время телефонного общения с Белого дома. Во время разговора с семилетним мальчиком, Трамп спросил его, верит ли он в то, что Санта Клаус существует. Добавив, что в семь лет наступает предел.

      Трамп Дональд Трамп Меланія Трамп США
      Мелания и Дональд Трамп

      Уже традиционно, не обошлось и в этом году Рождество без всемирно известной украинской колядки "Щедрик", которую также знают под названием "Carol of the Bells". Пели известное музыкальное произведение Леонтовича в Польше, в Виндзорском замке Великобритании, в Канаде.

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      Украинскую колядку любят выполнять как профессиональные певцы, так и простые люди. А в прошлом году ее выполняли даже в вооруженных силах США.

      Теги: Новости Украины Новогодние праздники Папа Римский Елизавета II Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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