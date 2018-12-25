Молитвы за Украину и конфуз Трампа: как мировые лидеры празднуют Рождество

25 декабря христиане западного обряда отмечают Рождество Христово. По всему миру проводят праздничные службы.

В самом большом католическом храме мира соборе Святого Петра Папа Римский Франциск провел рождественскую мессу. И выступил с традиционным посланием ко всему миру. Вспомнил и об Украине.

Читайте также: Санта-Клаус – супергерой с комиксов и другие "клоны" Святого Николая

"Пусть новорожденный Господь принесет облегчение любимой Украине, стремящейся достичь прочного мира", – подчеркнул Папа Римский Франциск.

Британская королевская семья собралась на торжественную службу в церкви Святой Марии Магдалины в Лондоне.



Елизавета II

Королева Елизавета II поздравила подданных с Рождеством в традиционном ежегодном видео-обращении.

Рождественская история сохраняет свою привлекательность, поскольку она не дает теоретических объяснений загадкам жизни. Речь идет о рождении ребенка и надежде, которую подарило это рождение миру 2000 лет назад,

– сказала королева Великобритании Елизавета II.

А вот президент США Дональд Трамп и его жена Мелания поздравили детей с праздником во время телефонного общения с Белого дома. Во время разговора с семилетним мальчиком, Трамп спросил его, верит ли он в то, что Санта Клаус существует. Добавив, что в семь лет наступает предел.



Мелания и Дональд Трамп

Уже традиционно, не обошлось и в этом году Рождество без всемирно известной украинской колядки "Щедрик", которую также знают под названием "Carol of the Bells". Пели известное музыкальное произведение Леонтовича в Польше, в Виндзорском замке Великобритании, в Канаде.

Читайте также: Мелания Трамп рассказала о рождественских традициях Белого дома: интересные детали

Украинскую колядку любят выполнять как профессиональные певцы, так и простые люди. А в прошлом году ее выполняли даже в вооруженных силах США.