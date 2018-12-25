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      Молитви за Україну та конфуз Трампа: як світові лідери святкують Різдво

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      25 грудня християни західного обряду відзначають Різдво Христове. По всьому світу проводять святкові служби.

      У найбільшому католицькому храмі світу соборі Святого Петра Папа Римський Франциск провів різдвяну месу. Та виступив з традиційним посланням до усього світу. Згадав і про Україну.

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      "Нехай новонароджений Господь принесе полегшення любій Україні, яка прагне досягти тривалого миру", – наголосив Папа Римський Франциск.

      Британська королівська сім'я зібралася на урочисту службу в церкві Святої Марії Магдалини в Лондоні.

      Королева Єлизавета
      Єлизавета ІІ

      Королева Єлизавета ІІ привітала підданих з Різдвом у традиційному щорічному відео-зверненні.

      Різдвяна історія зберігає свою привабливість, оскільки вона не дає теоретичних пояснень загадкам життя. Мова йде про народження дитини та надію, яку подарувало це народження світу 2000 років тому,
      – сказала королева Великої Британії Єлизавета ІІ.

      А от президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія привітали дітей зі святом, під час телефонного спілкування з Білого дому. Під час розмови з семирічним хлопчиком, Трамп запитав його, чи він вірить у те, що Санта Клаус існує. Додавши, що у сім років настає межа.

      Трамп Дональд Трамп Меланія Трамп США
      Меланія та Дональд Трамп

      Вже традиційно, не обійшлося і цьогорічне Різдво без всесвітньо відомої української колядки "Щедрик", яку також знають під назвою "Carol of the Bells". Співали відомий музичний твір Леонтовича у Польщі, у Віндзорському замку Великої Британії, в Канаді.

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      Українську колядку люблять виконувати як професійні співаки, так і прості люди. А минулого року її виконували навіть у збройних силах США.

      Теги: Новини України Новорічні свята Дональд Трамп Єлизавета II Папа Римський
      Джерело: 24 Канал
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