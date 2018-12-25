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      Папа Римський попросив миру для України у різдвяному вітанні

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      Папа Римський у різдвяному вітанні попросив миру для України
      Папа Римський у різдвяному вітанні попросив миру для України / https://www.vaticannews.va

      Папа Римський Франциск у традиційному різдвяному привітанні попросив миру для України.

      Про це повідомляє Vatican News.

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      Цілий текст традиційного послання Urbi et Orbi ("місту і світу") можна прочитати на офіційному порталі.

      Нехай же Господь, Який народжується, принесе полегшення любій Україні, що з нетерпінням прагне наново повернути тривкий мир, який все ще запізнюється. Лише з миром, що шанує права кожного народу, країна зможе піднятися після зазнаних страждань та відновити гідні життєві умови для своїх громадян,
      –заявив Папа Римський.

      Папа Римський висловив свою "близькість християнським спільнотам цього регіону", а також сказав, що молиться за те, аби "могли будуватись стосунки братерства та дружби"

      Крім того, у своєму зверненні Папа згадав про Сирію, якій побажав "віднайти братерство після цих довгих років війни".

      Нехай же міжнародна спільнота рішуче докладає зусилля задля політичного вирішення, яке б відклало набік поділи та окремі інтереси, щоби сирійський народ, а особливо ті, що були змушені залишити свою землю й шукати притулку деінде, змогли знову жити в мирі на своїй батьківщині, 
      – наголосив він.

      Понтифік згадав про конфлікти у Ємені, ситуацію в Африці, на Корейському півострові, Венесуелі та Нікарагуа.

       

      Теги: Новини України Релігія Війна на Донбасі Україна – Росія Папа Римський Війна Ватикан
      Джерело: 24 Канал
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