Папа Римский попросил мира для Украины в рождественском поздравлении
Папа Римский Франциск в традиционном рождественском поздравлении попросил мира для Украины.
Об этом сообщает Vatican News.
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Весь текст традиционного послания Urbi et Orbi ( "городу и миру") можно прочитать на официальном сайте.
Пусть Господь, рождается, принесет облегчение любимой Украине, что с нетерпением стремится заново вернуть прочный мир, который все еще запаздывает. Только с миром, который уважает права каждого народа, страна сможет подняться после понесенных страданий и восстановить достойные жизненные условия для своих граждан,
– заявил Папа Римский.
Папа Римский выразил свою "близость христианским общинам этого региона", а также сказал, что молится за то, чтобы "могли строиться отношения братства и дружбы".
Кроме того, в своем обращении Папа вспомнил о Сирии, которой пожелал "найти братство после этих долгих лет войны".
Пусть международное сообщество решительно прилагает усилия для политического решения, которое бы отложило в сторону разделение и отдельные интересы, чтобы сирийский народ, а особенно те, которые были вынуждены покинуть свою землю и искать убежища в других местах, смогли снова жить в мире на своей родине,
– подчеркнул он.
Понтифик вспомнил о конфликтах в Йемене, ситуацию в Африке, на Корейском полуострове, Венесуэле и Никарагуа.