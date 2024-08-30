В Одесской области уже вторая за несколько дней церковь Московского патриархата пострадала от удара молнии. Она попала в купол колокольни храма, передает 24 Канал.

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Загорелся масштабный пожар

Пожар начался в селе Прямобалка. Из-за ветра огонь очень быстро распространился с колокольни на деревянные конструкции. Площадь возгорания составила более двухсот квадратных метров. Церковь выгорела почти дотла.

Несколько дней назад молния попала в одесский собор. Пожарные отреагировали оперативно и потушили возгорание. Удалось сохранить конструкцию.

Молния попала в церковь: смотрите видео

Владимир Зеленский подписал закон о запрете УПЦ МП. Это произошло 24 августа на 33 День Независимости Украины.

Ранее эту карточку закона подписал председатель Верховной Рады и вернул его 23 августа. В этот же день он был передан на подпись Владимиру Зеленскому.