На Одещині вже друга за декілька днів церква Московського патріархату постраждала від удару блискавки. Вона влучила у купол дзвіниці храму, передає 24 Канал.

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Зайнялась масштабна пожежа

Пожежа почалась в селі Прямобалка. Через вітер вогонь дуже швидко поширився з дзвіниці на дерев'яні конструкції. Площа займання склала понад двісті квадратних метрів. Церква вигоріла майже вщент.

Кілька днів тому блискавка влучила в одеський собор. Пожежники відреагували оперативно та загасили займання. Вдалося зберегти конструкцію.

Блискавка поцілила у церкву: дивіться відео

Володимир Зеленський підписав закон про заборону УПЦ МП. Це сталося 24 серпня на 33 День Незалежності України.

Раніше цю картку закону підписав голова Верховної Ради і повернув його 23 серпня. В цей же день його було передано на підпис Володимиру Зеленському.