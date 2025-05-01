Молния ударила прямо в окно многоэтажки на Оболони: в сети показали шокирующее видео

Днем в четверг, 29 мая, в Киеве началась сильная гроза. Так, молния ударила прямо в окно многоэтажного дома.

Это произошло в Оболонском районе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные паблики.

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Молния ударила в окно многоэтажки

Днем 29 мая в Киеве бушует непогода. В первой половине дня в столице началась гроза и сильный дождь.

Так, во время грозы молния ударила прямо в окно многоэтажки. Местные паблики отмечают, что это произошло на Оболони.

Момент попадания молнии в многоэтажный дом в Киеве попал на видео.

Молния попала в многоэтажку в Киеве: смотрите видео

Добавим, что в некоторых районах Киева вместе с дождем также пошел град. Из-за непогоды на дорогах фиксируют очень плохую видимость.

Кроме этого, из-за сильного ливня на столичных улицах местами уже зафиксировали подтопления. Так, это затрудняет движение транспорта и пешеходов.

Также ливни и грозы были и в пригороде Киева. В Ирпене непогода даже привела к тому, что дерево упало на автомобиль.

Отметим, что в Укргидрометцентре предупредили, что опасные метеорологические явления по Киеву и Киевской области сохранятся до конца суток 29 мая. В регионе объявили І уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– отметили синоптики.

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Напомним, что синоптики прогнозировали, что в четверг, 29 мая, над Украиной будет находиться влажная воздушная масса, а потому снова ожидаются дожди. По прогнозам специалистов, днем не будет хватать тепла в большинстве областей, а в западных регионах – до сих пор сохранится холодная погода.

К слову, по прогнозам синоптиков, будет идти дождь до конца мая. В пятницу, 30 мая, ночью в западных и восточных областях Украины, днем кроме запада, а 31 мая на Левобережье, в Крыму и в западных областях ожидаются небольшие и умеренные кратковременные дожди, местами с грозой.

Отметим, что вчера более 40 населенных пунктов в пяти областях остались без электроснабжения из-за непогоды.