Молния убила женщину и ребенка на оккупированном Донбассе
Вчера, 22 июля, в оккупированном Харцызске Донецкой области в результате удара молнии погибли женщина и ребенок, еще один человек пострадал.
Об этом сообщили в так называемом МЧС оккупантов
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Так, трагедия с грозой произошла вечером 22 июля на площадке, расположенной на территории бывшего кинотеатра "Русь". Отмечается, что все пострадавшие не успели вовремя спрятаться от дождя.
Вследствие попадания молнии в группу людей, которые находились во время грозы на улице, погибли два человека, среди них ребенок, девочка 2011 года рождения и женщина,
– говорится в сообщении.
Также сообщается, что еще один пострадавший был госпитализирован в терапевтическое отделение больницы.
К слову, в понедельник, 23 июля, в Киеве сильный ливень затопил проезжую часть под эстакадой на станции метро "Левобережная", из-за чего на дороге образовались сильные пробки.
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