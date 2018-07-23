Блискавка вбила жінку і дитину на окупованому Донбасі

Вчора, 22 липня, в окупованому Харцизьку Донецької області в результаті удару блискавки загинули жінка і дитина, ще одна людина постраждала.

Про це повідомили в так званому МНС окупантів

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Так, трагедія з грозою сталася надвечір 22 липня на майданчику, розташованому біля колишнього кінотеатру "Русь". Зазначається, що всі постраждалі не встигли вчасно сховатися від дощу.

Внаслідок потрапляння блискавки в групу людей, які перебували під час грози на вулиці, загинуло двоє людей, серед них дитина, дівчинка 2011 народження і жінка,

– йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що ще один потерпілий був госпіталізований в терапевтичне відділення лікарні.

До слова, у понеділок, 23 липня, у Києві сильна злива затопила проїжджу частину під естакадою на станції метро "Лівобережна", через що на дорозі утворилися чималі затори.