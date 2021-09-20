Как объяснили в компании ByteDance, которая запустила TikTok, внедрение изменений в отношении детей анонсировали еще 1 июня. Их вводят для защиты пользователей до 14 лет и называют самыми строгими за всю историю существования платформы.

Актуально В Китае запретили показывать по телевидению "недостаточно мужественных" мужчин

Что изменилось в TikTok

Детей, которые зарегистрированы в соцсети под реальными именами, автоматически перевели в молодежный режим. Самостоятельное переключение с него не предусмотрено.

Новые пользователи, которые подтвердят свою личность при регистрации, тоже будут пользоваться приложением в молодежном режиме. Кроме временного ограничения по 40 минут в день, молодежный режим не позволит зайти в приложение с 22:00 до 18:00 следующего дня.

Если пользователь в возрасте до 14 лет зарегистрирован на платформе под вымышленным именем, родителей просят помочь ему с аутентификацией. После регистрации по настоящему имени ребенок перейдет в новый режим.

"Да, мы более строги с подростками. В то же время мы будем больше работать над предоставлением качественного контента, чтобы подростки могли получать знания и видеть мир на Douyin", – отметили в компании.

Что такое TikTok? Douyin, или TikTok – китайская соцсеть и одноименное мобильное приложение, в котором можно создавать и распространять короткие видеофайлы и организовывать прямые трансляции. Его запустили в 2016 году, и с тех пор он является самой популярной платформой подобного направления в Азии и мире. Сначала это было веселое приложение, где люди всех возрастов пели и танцевали под музыку, но в последнее время там возникают "вирусные" тренды, которые могут повлечь за собой серьезный вред для здоровья.

Обновленный контент

Политика компании предусматривает также оптимизацию функций молодежного режима. В 2021 году на платформе запустили каналы, коллекции и подписки на научную, культурную и образовательную тематику.

В молодежном режиме мы подготовили замечательные контент-романы, интересные научные эксперименты, выставки в музеях и галереях, пейзажи со всей страны, исторические объяснения и тому подобное,

– рассказали в ByteDance.

Таким образом основатели TikTok надеются заинтересовать детей определенными отраслями. Предполагается, что соцсеть будет учить их чему-то полезному во время просмотра видео.

Изменения в TikTok: последние новости