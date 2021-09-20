Як пояснили у компанії ByteDance, яка запустила TikTok, впровадження змін щодо дітей анонсували ще 1 червня. Їх вводять для захисту користувачів до 14 років та називають найсуворішими за всю історію існування платформи.

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Що змінилося в TikTok

Дітей, які зареєстровані в соцмережі під реальними іменами, автоматично перевели в молодіжний режим. Самостійного переключення з нього не передбачено.

Нові користувачі, які підтвердять свою особу при реєстрації, також користуватимуться додатком у молодіжному режимі. Окрім часового обмеження по 40 хвилин на день, молодіжний режим не дозволить зайти в застосунок з 22:00 до 18:00 наступного дня.

Якщо користувач віком до 14 років зареєстрований на платформі під вигаданим іменем, батьків просять допомогти йому з аутентифікацією. Після реєстрації за справжнім іменем дитина перейде в новий режим.

"Так, ми більш суворі з підлітками. Водночас ми будемо більше працювати над наданням якісного контенту, щоб підлітки могли отримувати знання та бачити світ на Douyin", – наголосили в компанії.

Що таке TikTok? Douyin, або TikTok – китайська соцмережа та однойменний мобільний додаток, у якому можна створювати та поширювати короткі відеофайли й організовувати прямі трансляції. Його запустили у 2016 році й відтоді він є найпопулярнішою платформою подібного спрямування у Азії та світі. Спершу це був веселий застосунок, де люди різного віку співали й танцювали під музику, але останнім часом там виникають "вірусні" тренди, які можуть спричинити серйозну шкоду для здоров'я.

Оновлений контент

Політика компанії передбачає також оптимізацію функцій молодіжного режиму. У 2021 році на платформі запустили канали, колекції та підписки на наукову, культурну та освітню тематику.

У молодіжному режимі ми підготували чудовий контент – романи, цікаві наукові експерименти, виставки в музеях і галереях, краєвиди з усієї країни, історичні пояснення тощо,

– розповіли у ByteDance.

У такий спосіб засновники TikTok сподіваються зацікавити дітей певними галузями. Передбачається, що соцмережа навчатиме їх чогось корисного під час перегляду відео.

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