Молодую Украину терзают старые демоны, – Le Monde о возврате Коломойского

Олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину из вынужденной эмиграции и, используя свое влияние на новую власть, начал активно отвоевывать старые и новые активы и позиции.

Компании Игоря Коломойского уже выиграли несколько судебных процессов. А 19 апреля этого года одиозный Окружной админсуд Киева признал противоправным еще и решение о национализации Приватбанка.

Именно "дело Приватбанка" является идеей фикс для Коломойского. И все, что происходит сейчас, дает олигарху шансы получить широкие возможности и благоприятные условия для дальнейшей судебной волокиты.

Когда в 2016 году государство национализировало Приватбанк, этот процесс получил широкую поддержку международного сообщества, включая МВФ, Евросоюз и США. Все они назвали его "важным этапом в экономических реформах и борьбе с коррупцией".

Напомним, что Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова подозревают в вероятном выводе из Приватбанка 5,5 млрд долларов. Но теперь олигарх хочет не только, чтобы ему "простили аферу", но и требует вернуть 2 млрд долларов.

Хоть дело "Приватбанка" в Украине сейчас отошла на дальний план, но зарубежные политики и экономисты внимательно следят и обсуждают этот процесс.

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Коломойский пошел ва-банк: Запад предупреждает Украину