Молоду Україну терзають старі демони, – Le Monde про повернення Коломойського

Олігарх Ігор Коломойський повернувся в Україну з вимушеної еміграції і, використовуючи свій вплив на нову владу, почав активно відвойовувати старі й нові активи і позиції.

Компанії Ігоря Коломойського вже виграли кілька судових процесів. А 19 квітня цього року одіозний Окружний адмінсуд Києва визнав протиправним ще й рішення про націоналізацію Приватбанку.

Саме "справа Приватбанку" є ідеєю фікс для Коломойського. І все, що відбувається зараз, дає олігарху шанси отримати широкі можливості і сприятливі умови для подальшої судової тяганини.

Коли у 2016 році держава націоналізувала Приватбанк, то цей процес отримав широку підтримку міжнародної спільноти, включно з МВФ, Євросоюзом і США. Всі вони назвали його "важливим етапом в економічних реформах і боротьбі з корупцією".

Нагадаємо, що Коломойського і його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова підозрюють у ймовірному виведенні з Приватбанку 5,5 млрд доларів. Але тепер олігарх хоче не лише, аби йому "вибачили аферу", але й вимагає повернути 2 млрд доларів.

Хоч справа Приватбанку" в Україні нині відійшла на дальній план, але закордонні політики й економісти уважно слідкують та обговорюють цей процес.

Детальніше читайте про це у статті:

Коломойський пішов ва-банк: Захід попереджає Україну