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      Молоду Україну терзають старі демони, – Le Monde про повернення Коломойського

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      Ігор Коломойський
      Ігор Коломойський / 5.ua

      Олігарх Ігор Коломойський повернувся в Україну з вимушеної еміграції і, використовуючи свій вплив на нову владу, почав активно відвойовувати старі й нові активи і позиції.

      Компанії Ігоря Коломойського вже виграли кілька судових процесів. А 19 квітня цього року одіозний Окружний адмінсуд Києва визнав протиправним ще й рішення про націоналізацію Приватбанку.

      Саме "справа Приватбанку" є ідеєю фікс для Коломойського. І все, що відбувається зараз, дає олігарху шанси отримати широкі можливості і сприятливі умови для подальшої судової тяганини.

      Коли у 2016 році держава націоналізувала Приватбанк, то цей процес отримав широку підтримку міжнародної спільноти, включно з МВФ, Євросоюзом і США. Всі вони назвали його "важливим етапом в економічних реформах і боротьбі з корупцією".

      Нагадаємо, що Коломойського і його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова підозрюють у ймовірному виведенні з Приватбанку 5,5 млрд доларів. Але тепер олігарх хоче не лише, аби йому "вибачили аферу", але й вимагає повернути 2 млрд доларів.

      Хоч справа Приватбанку" в Україні нині відійшла на дальній план, але закордонні політики й економісти уважно слідкують та обговорюють цей процес.

      Детальніше читайте про це у статті: 
      Коломойський пішов ва-банк: Захід попереджає Україну

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      Теги: Новини України Новини політики Ігор Коломойський Володимир Зеленський Приватбанк ЗМІ Фінанси
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