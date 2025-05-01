Момент покушения на Стерненко попал на видео

Покушение на активиста и волонтера Сергея Стерненко произошло на одной из улиц Киева. Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду", журналисты которой получили доступ к видео.

Смотрите также Волонтер и активист, на которого неоднократно совершали покушения: что известно о Стерненко

Женщина напала на Стерненко на улице

1 мая на активиста, блогера и общественного деятеля Сергея Стерненко совершили нападение. Его ранили из огнестрельного оружия. Служба безопасности Украины оперативно отработала и задержала нападающую на месте.

Внимание, 18+! Видео содержит чувствительные кадры.

На опубликованном видео видно, что женщина ждала Стерненко у выхода из здания. Она знала, где находится активист и выстрелила, когда он шел в автомобиль.

Нападающую сразу же задержали, пока неизвестно, какие намерения у нее были и выполняла ли чья-то задача. Однако сам Сергей Стерненко считает, что к покушению на его жизнь причастны россияне.

После нападения Сергея Стерненко прооперировали. Его жизни ничего не угрожает, пуля не задела органы, пройдя на вылет.

Напомним, Сергей Стерненко часто помогает украинской армии, проводя сборы на дроны и другую необходимую технику. Он, как и многие другие блогеры, осуждает действия россиян в своих видео на YouTube и собирает донаты на помощь армии.

Стоит отметить! На блогера раньше нападали из-за его проукраинской позиции. Еще в 2014 году он присоединился к активистам Евромайдана в Одессе, а позже и возглавил его. Также активист принимал участие в Революции Достоинства в Киеве и был на улице Грушевского 20 февраля 2014, когда там были массовые расстрелы активистов.