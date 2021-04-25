Это момент стыда, – Папа Римский о гибели 130 человек в Средиземноморье
Папа Римский назвал гибель 130 мигрантов у берегов Ливии "моментом стыда". По словам понтифика, люди 2 дня ждали спасения, однако не получили его.
Источник:Радио Ватикана
Во время встречи с верующими Папа Римский признался, что испытывает сильную боль из-за трагедии, которая произошла у берегов Ливии.
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130 мигрантов погибли в море. Это люди. Это человеческие жизни. Они целых 2 дня напрасно умоляли о помощи. Помощь, которая так и не прибыла,
– подчеркнул Папа Франциск.
Понтифик призвал людей задуматься и молиться за людей, которые гибнут в этих трагических путешествиях.
Кроме того, Папа Римский попросил верующих молиться за тех, кто может помочь, но вместо этого отворачивают свой взгляд в другую сторону.
Понтифик также направил свое мнение в Ирак. В результате пожара в ковидной больнице Багдада там погибли 82 человека.
Что известно о трагедии в Средиземноморье
- В апреле 2021 года у берегов Ливии утонула лодка, на борту которой находились примерно 130 мигрантов.
- По состоянию на 25 апреля все пассажиры считаются погибшими.
- Данные о трагедии обнародовала организация SOS Mediterranee.
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