Папа Римский назвал гибель 130 мигрантов у берегов Ливии "моментом стыда". По словам понтифика, люди 2 дня ждали спасения, однако не получили его.

Во время встречи с верующими Папа Римский признался, что испытывает сильную боль из-за трагедии, которая произошла у берегов Ливии.

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130 мигрантов погибли в море. Это люди. Это человеческие жизни. Они целых 2 дня напрасно умоляли о помощи. Помощь, которая так и не прибыла,

– подчеркнул Папа Франциск.

Понтифик призвал людей задуматься и молиться за людей, которые гибнут в этих трагических путешествиях.

Кроме того, Папа Римский попросил верующих молиться за тех, кто может помочь, но вместо этого отворачивают свой взгляд в другую сторону.

Понтифик также направил свое мнение в Ирак. В результате пожара в ковидной больнице Багдада там погибли 82 человека.

Что известно о трагедии в Средиземноморье