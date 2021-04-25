Папа Римський назвав загибель 130 мігрантів біля берегів Лівії "моментом сорому". За словами понтифіка, люди 2 дні чекали порятунку, однак не отримали його.

Під час зустрічі з вірянами Папа Римський зізнався, що відчуває сильний біль через трагедію, яка сталася біля берегів Лівії.

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130 мігрантів загинули в морі. Це ж люди. Це людські життя. Вони цілих 2 дні надаремне благали про допомогу. Допомогу, яка так і не прибула,

– наголосив Папа Франциск.

Понтифік закликав людей замислитися і молитися за людей, які гинуть у цих трагічних подорожах.

Окрім того, Папа Римський попросив вірян молитися за тих, хто можуть допомогти, але натомість відвертають свій погляд в іншу сторону.

Понтифік також скерував свою думку до Іраку. Внаслідок пожежі у ковідній лікарні Багдада там загинули 82 людей.

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