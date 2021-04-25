Трагедія у лікарні Багдада: главу МОЗ відсторонили, владі дали 24 години на розслідування
Прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Кадхімі дав владі країни 24 години, щоб представити перші результати розслідування моторошної пожежі у багдадській лікарні. Окрім того, політик відсторонив з посади міністра охорони здоров'я Іраку.
Джерело:Sky News
Свої посади також втратили деякі працівники лікарні Ібн аль-Хатіб. У ніч з 24 на 25 квітня там загинули щонайменше 82 пацієнти. Також відомо про понад 100 постраждалих.
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Недбалість у таких питаннях не є помилкою, а злочином, за який відповідають усі недбалі сторони,
– наголосив прем'єр-міністр Іраку.
Мустафа аль-Кадхімі також розповів, що 28 жертв були підключеними до апаратів ШВЛ. У цих людей не було шансу врятуватися.
Пожежа у лікарні Багдада: головне
- Трагедія сталася у лікарні Ібн аль-Хатіб, де перебували заражені коронавірусом.
- За словами глави цивільної оборони Іраку Кадхіма Бохана, вогонь спалахнув у відділенні лікарні, "призначеному для легеневої реанімації".
- Медики лікарні розповіли, що причиною пожежі став вибух щонайменше 1 кисневого балона всередині лікарні.
- Президент Іраку Бархам Саліх заявив, що винні у трагедії мають відповісти перед законом.
- Прем'єр Мустафа аль-Казимі назвав пожежу "порушенням національної безпеки Іраку".
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