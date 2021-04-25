Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадхими дал властям страны 24 часа, чтобы представить первые результаты расследования жуткого пожара в багдадской больнице. Кроме того, политик отстранил от должности министра здравоохранения Ирака.

Своих должностей также лишились некоторые работники больницы Ибн аль-Хатиб. В ночь с 24 на 25 апреля там погибли по меньшей мере 82 пациента. Также известно о более 100 пострадавших.

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Халатность в таких вопросах не является ошибкой, а преступлением, за которое отвечают все небрежные стороны,

– подчеркнул премьер-министр Ирака.

Мустафа аль-Кадхими также рассказал, что 28 жертв были подключены к аппаратам ИВЛ. У этих людей не было шанса спастись.

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