Трагедия в больнице Багдада: главу Минздрава отстранили, властям дали 24 часа на расследование
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадхими дал властям страны 24 часа, чтобы представить первые результаты расследования жуткого пожара в багдадской больнице. Кроме того, политик отстранил от должности министра здравоохранения Ирака.
Источник:Sky News
Своих должностей также лишились некоторые работники больницы Ибн аль-Хатиб. В ночь с 24 на 25 апреля там погибли по меньшей мере 82 пациента. Также известно о более 100 пострадавших.
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Халатность в таких вопросах не является ошибкой, а преступлением, за которое отвечают все небрежные стороны,
– подчеркнул премьер-министр Ирака.
Мустафа аль-Кадхими также рассказал, что 28 жертв были подключены к аппаратам ИВЛ. У этих людей не было шанса спастись.
Пожар в больнице Багдада: главное
- Трагедия произошла в больнице Ибн аль-Хатиб, где находились зараженные коронавирусом.
- По словам главы гражданской обороны Ирака Кадхима Бохана, огонь вспыхнул в отделении больницы, "предназначенном для легочной реанимации".
- Медики больницы рассказали, что причиной пожара стал взрыв по меньшей мере 1 кислородного баллона внутри больницы.
- Президент Ирака Бархам Салих заявил, что виновные в трагедии должны ответить перед законом.
- Премьер Мустафа аль-Казими назвал пожар "нарушением национальной безопасности Ирака".
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