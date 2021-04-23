Папа Римський сказав, що пандемія COVID-19 вчить нас взаємопов'язаності і спільному використанню планети. Понтифік зауважив, що глобальні катастрофи та епідемія показали, що в нас немає часу чекати.

Понтифік зауважив, що природа потребує нашого захисту. Про це Папа Римський сказав у відеозверненні з нагоди 51 Всесвітнього дня Землі.

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Природа не пробачає, – Папа Римський

Такі глобальні катастрофи, як всесвітня епідемія і кліматичні зміни, показують, що у нас немає більше часу чекати. Час рішучих дій вже настав і люди мають засоби, щоб впоратися з кризою. Час діяти, бо ми на межі,

– закликав Папа Римський.

Папа також розповів стару іспанську приказку: "Бог прощає завжди; ми, люди, – час від часу, але природа не може пробачити".

Головні цитати з виступу Папи:

коли руйнування природи вже триває, його дуже важко зупинити;

однак у нас ще є час і його потрібно повністю використовувати для роботи разом, а не поодинці;

лиха, які ми переживаємо через пандемію та які вже відчуваємо у зв'язку зі зміною клімату, повинні підштовхнути до інновацій, до винаходів, до пошуку нових шляхів.

з кризи не можна вийти колишніми, – ми виходимо, стаючи краще або гірше;

перед нами стоїть саме такий виклик, і якщо ми не вийдемо кращими, то опинимося на шляху самознищення.

У кінці Папа додав, що приєднується до всіх лідерів світу діяти мужньо, справедливо і завжди говорити правду людям. Для того, щоб люди знали, як захиститися від руйнування планети, як захистити планету від руйнувань, які ми дуже часто їй завдаємо.

Папа Римський звернувся до людей: дивіться відео

Зверніть увагу! 18 квітня Папа Римський помолився за мир та людей в Україні. Тоді він закликав сприяти миру та запобігти ескалації. Згодом президент Володимир Зеленський подякував понтифіку за молитву.