Папа Римский сказал, что пандемия COVID-19 учит нас взаимосвязанности и использованию планеты. Понтифик отметил, что глобальные катастрофы и эпидемия показали, что у нас нет времени ждать.

Понтифик отметил, что природа нуждается в нашей защите. Об этом Папа Римский сказал в видеообращению по случаю 51 Всемирного дня Земли.

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Природа не прощает, – Папа Римский

Такие глобальные катастрофы, как всемирная эпидемия и климатические изменения, показывают, что у нас нет больше времени ждать. Время решительных действий уже наступило и люди имеют средства, чтобы справиться с кризисом. Время действовать, потому что мы на грани,

– призвал Папа Римский.

Папа также рассказал старую испанскую пословицу: "Бог прощает всегда, и мы, люди, – время от времени, но природа не может простить".

Главные цитаты из выступления Папы:

когда разрушение природы уже идет, его очень трудно остановить;

однако у нас еще есть время и его нужно полностью использовать для работы вместе, а не поодиночке;

бедствия, которые мы переживаем из-за пандемии и уже чувствуем в связи с изменением климата, должны подтолкнуть к инновациям, к изобретениям, к поиску новых путей.

из кризиса нельзя выйти прежними, – мы выходим, становясь лучше или хуже;

перед нами стоит именно такой вызов, и если мы не выйдем лучше, то окажемся на пути самоуничтожения.

В конце Папа добавил, что присоединяется ко всем лидерам мира действовать мужественно, справедливо и всегда говорить правду людям. Для того, чтобы люди знали, как защититься от разрушения планеты, как защитить планету от разрушений, которые мы очень часто ей наносим.

Папа Римский обратился к людям: смотрите видео

Обратите внимание! 18 апреля Папа Римский помолился за мир и людей в Украине. Тогда он призвал содействовать миру и предотвратить эскалацию. Впоследствии президент Владимир Зеленский поблагодарил понтифика за молитву.