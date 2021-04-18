Папа Римский 18 апреля сказал, что он с тревогой следит за событиями на территории Восточной Украины. Во время воскресной проповеди понтифик призвал способствовать миру и предотвратить эскалацию насилия.

Папа Римский вместе с людьми на площади Святого Петра прочитал молитву за всех, кто живет на Востоке Украины.

К слову Папа Римский в пасхальном послании "особо" вспомнил Украину и пожелал ей мира

Папа Римский попросил предотвратить рост напряжения на востоке

Папа Римский рассказал, что следит за ситуацией на Востоке Украины: "С тревогой слежу за событиями на отдельных территориях восточной Украины, где в течение последних месяцев увеличилось количество нарушений режима прекращения огня, с беспокойством слежу за ростом военной деятельности".

Пожалуйста, настойчиво прошу предотвратить рост напряженности, чтобы, наоборот, осуществлялись жесты, способные поддерживать взаимное доверие и содействовать примирению и миру, которые очень нужны и очень желательны,

– сказал понтифик.

Он также призвал людей обратить внимание на тяжелую гуманитарную ситуацию, в которой живет местное население. Поэтому выразил людям свою близость и призвал помолиться за них.

"Помолимся вместе", – призвал Папа Франциск. Впоследствии он вместе с людьми прочитал отдельную молитву.

Папа Римский обеспокоен обострением на Востоке Украины: смотрите видео

Обратите внимание! 25 марта 2021 года с Папой Римским встретился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Тогда они говорили около получаса. В частности обсуждали и войну на Донбассе. Папа Римский выразил надежду, что нарушения режима огня на востоке Украины уступят место мирному решению противостояния.