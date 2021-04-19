Папа Римский Франциск в своей воскресной проповеди сказал, что обеспокоен ситуацией на Донбассе. Президент Владимир Зеленский поблагодарил понтифика за молитву.

По словам главы государства, каждое слово в поддержку Украины – это сохраненные жизни. Об этом Зеленский написал в своем твиттере.

Ранее Папа Римский в пасхальном послании "особо" вспомнил Украину и пожелал ей мира

Благодарю ваше святейшество за молитву о мире на Донбассе. Это цель, которой мы сможем достичь только совместными усилиями. Наша мощь – в единстве: духовном, мировоззренческом, дипломатическом,

– сказал президент.

Кожне слово на підтримку #України – це збережені життя. @Pontifex, дякую Вашій Всесвятості за молитву за мир на Донбасі. Це мета, якої ми зможемо досягти лише спільними зусиллями. Наша міць – у єдності: духовній, світоглядній, дипломатичній. pic.twitter.com/9g0teup2QJ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2021

Что Папа сказал о Донбассе

Глава католической церкви подчеркнул, что с тревогой следит за ситуацией на Донбассе. Он призвал предотвратить рост напряжения и способствовать примирению на востоке Украины. Кроме того, Папа Римский призвал людей обратить внимание на тяжелую гуманитарную ситуацию, в которой живет местное население.

Впоследствии понтифик вместе с людьми зачитал отдельную молитву о мире на Донбассе.

Обратите внимание! С начала 2021 года на нашей территории на востоке Украины погибли по меньшей мере 36 бойцов. Все потому, что российские наемники постоянно нарушают режим тишины и прицельно обстреливают позиции ВСУ.