Зеленский поблагодарил Папу Римского за молитву о мире на Донбассе
Папа Римский Франциск в своей воскресной проповеди сказал, что обеспокоен ситуацией на Донбассе. Президент Владимир Зеленский поблагодарил понтифика за молитву.
Источник:твиттер Владимира Зеленского
По словам главы государства, каждое слово в поддержку Украины – это сохраненные жизни. Об этом Зеленский написал в своем твиттере.
Ранее Папа Римский в пасхальном послании "особо" вспомнил Украину и пожелал ей мира
Благодарю ваше святейшество за молитву о мире на Донбассе. Это цель, которой мы сможем достичь только совместными усилиями. Наша мощь – в единстве: духовном, мировоззренческом, дипломатическом,
– сказал президент.
Что Папа сказал о Донбассе
Глава католической церкви подчеркнул, что с тревогой следит за ситуацией на Донбассе. Он призвал предотвратить рост напряжения и способствовать примирению на востоке Украины. Кроме того, Папа Римский призвал людей обратить внимание на тяжелую гуманитарную ситуацию, в которой живет местное население.
Впоследствии понтифик вместе с людьми зачитал отдельную молитву о мире на Донбассе.
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