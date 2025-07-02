Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Житомирский городской совет. Местные телеграмм-каналы распространяют видео инцидента.
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Что известно о пожаре на АЗС
Полиция подтвердила инцидент вблизи села Березина Глыбочицкой общины. Информацию о пострадавших или жертвах пока уточняют.
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Напомним, на выезде из Житомира в сторону Киева зафиксирована пробка.
На месте работают специалисты ДСНС, следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области и отдела полиции №1 Житомирского райуправления, патрульные полицейские и медики.
Напомним, 30 июня в Житомире неизвестный мужчина бросил гранату в толпу возле супермаркета, в результате чего ранены 6 человек. Следователи открыли уголовное производство за покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.