Момент взрыва в Днепре попал на видео, это мог быть теракт, – СМИ

Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва в Днепре. Сегодня, 14 декабря, там слышали взрыв во время тревоги. Впрочем, это не был прилет дрона или ракеты.

24 Канал распространяет видео со ссылкой на "Днепр Оперативный". Полиция расследует происшествие, а в отношении слухов о теракте просит дождаться выводов правоохранителей.

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Взрыв в Днепре: что зафиксировала камера

Судя по камерам наблюдения, мужчина в военной форме идет выбрасывать пластиковую бутылку в урну у входа. Вслед за ним проходят полицейские, один из них держит такую же бутылку. В этот момент и происходит взрыв.

Смотрите момент взрыва в Днепре 14 декабря: видео

Источники "РБК-Украина" утверждают, что это все же был теракт. По крайней мере именно так, по их данным, будет квалифицировано событие. И оперативные действия еще продолжаются.

Новые детали относительно взрыва в Днепре

"Днепр Оперативный" заметил, что сработало самодельное устройство, которое оставили заранее. Ранены двое правоохранителей. Люди в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи. Речь идет и о том, что погибший был военным – это коррелирует с видео с места происшествия.

Местные говорят, что взрыв не был похожим "на те, к которым привыкли". То есть подтверждают то, что это не был прилет.

Рядом с местом взрыва повреждены авто, повылетали стекла в домах. Перекрыта часть центральных улиц – перекресток улиц Владимира Антоновича и Степана Бандеры и перекресток Степана Бандеры и проспекта Леси Украинки. Там продолжаются следственные действия.

Названные локации – в Центральном районе города, недалеко от вокзала.