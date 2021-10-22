В результате взрыва известно уже, по меньшей мере, о 16 погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы: под ними, вероятно, остаются люди.
Напомним Масштабный взрыв на заводе в России: много погибших и пропавших без вести
Взрыв на заводе под Рязанью
Как сообщает ТАСС, возгорание произошло в одноэтажном цехе, где хранился порох. Огонь уже удалось локализовать на площади 160 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано.
В результате погибли 16 человек – почти вся смена рабочих, пришедших утром на завод. Еще один человек пострадал.
То, как произошел взрыв, случайно зафиксировали на видеорегистраторе проезжавшего мимо автомобиля. Кадры из него выложили в соцсети.
Момент взрыва на заводе "Эластик" в России: смотрите видео
Главное о взрыве на заводе "Эластик" под Рязанью
- Инцидент произошел утром 22 октября в поселке Лесное.
- На момент возгорания в помещении находились 17 человек. Почти все они погибли. Один человек получил 80% ожогов тела.
- Здание цеха полностью разрушено – сохранились только отдельные конструкции.
- Официально причины пожара пока не назывались. Источник СМИ в экстренных службах заявляет, что взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса.
- Следственный комитет возбудил уголовное дело. Проводят проверку.