Внаслідок вибуху відомо вже про щонайменше 16 жертв. Рятувальники продовжують розбирати завали: під ними, ймовірно, залишаються люди.

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Вибух на заводі під Рязанню

Як повідомляє ТАСС, займання сталося в одноповерховому цеху, де зберігався порох. Вогонь вже вдалося локалізувати на площі 160 квадратних метрів. Наразі відкрите горіння ліквідовано.

В результаті загинули 16 осіб – майже вся зміна робітників, які прийшли вранці на завод. Ще одна людина постраждала.

Те, як стався вибух, випадково зафіксували на відеореєстраторі авто, що проїжджало повз. Кадри з нього виклали у соцмережі.

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