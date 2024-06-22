Россия ударила по Харькову авиабомбами. В ОВА отметили, что мишенью врага была исключительно гражданская инфраструктура.

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Момент попадания попал на видео

Местные телеграмм-каналы распространяют запись видеорегистратора, на котором видно попадание УМПД Д-30 в центр Харькова. Наряду ни одного предприятия, которое составляло бы ценность в военном смысле, нет. Вместо этого есть автовокзал, где постоянно находится много людей.

Жуткие кадры активно распространяются по сети. На видео видно, что эпицентром удара является пятиэтажка, было прямое попадание.

Россияне ударили по центру города: смотрите видео