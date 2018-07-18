МОН анонсировало улучшения в группах продленного дня в школах

Министерство образования и науки Украины подготовило новый Порядок создания групп продленного дня в школах. Документ предусматривает более комфортные условия для детей, учитывает особенности сельских и горных местностей, а также впервые дает возможность открывать инклюзивные группы.

Об этом информирует пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

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Ранее утверждение порядка создания групп продленного дня в школах было исключительной компетенцией Правительства. Однако новый Закон "Об образовании", принятый осенью прошлого года, закрепил это полномочие за МОН. Поэтому наш директорат дошкольного и школьного образования подготовил Порядок, который соответствовал бы требованиям времени и учитывал потребности как всех детей, так и учреждений образования,

– объяснила нововведение глава министерства Лилия Гриневич.

Отмечается, что документ уже утвержден приказом МОН и ожидает на юстировку.

"Чтобы он мог заработать, нам нужно было отменить старое Положение о группе продленного дня. Соответствующее решение правительство приняло 18 июля", – добавила министр образования и науки.

На смену Положению придет новый Порядок, созданный МОН. В нем заложены такие важные изменения: