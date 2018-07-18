МОН анонсировало улучшения в группах продленного дня в школах
Министерство образования и науки Украины подготовило новый Порядок создания групп продленного дня в школах. Документ предусматривает более комфортные условия для детей, учитывает особенности сельских и горных местностей, а также впервые дает возможность открывать инклюзивные группы.
Об этом информирует пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
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Ранее утверждение порядка создания групп продленного дня в школах было исключительной компетенцией Правительства. Однако новый Закон "Об образовании", принятый осенью прошлого года, закрепил это полномочие за МОН. Поэтому наш директорат дошкольного и школьного образования подготовил Порядок, который соответствовал бы требованиям времени и учитывал потребности как всех детей, так и учреждений образования,
– объяснила нововведение глава министерства Лилия Гриневич.
Отмечается, что документ уже утвержден приказом МОН и ожидает на юстировку.
"Чтобы он мог заработать, нам нужно было отменить старое Положение о группе продленного дня. Соответствующее решение правительство приняло 18 июля", – добавила министр образования и науки.
На смену Положению придет новый Порядок, созданный МОН. В нем заложены такие важные изменения:
- Предусмотрена возможность создания инклюзивных и/или специальных групп продленного дня. Определены особенности процедуры их открытия, наполняемости и организации образовательного процесса для детей с особыми образовательными потребностями.
- Группы, как и основное обучение, должны формировать у учащихся ключевые компетентности, а также обеспечивать выполнение индивидуальной программы развития детей с особыми образовательными потребностями.
- Отмененное Положение допускало комплектование групп в пределах не менее 4-х возрастных категорий (например, из учащихся 2-5 классов), а теперь разница в возрасте учеников из одной группы не должна превышать двух возрастных групп (к примеру, из учащихся 2-3 классов). Это позволит обеспечить более комфортные условия для детей с учетом их индивидуальных психологических различий и физического развития.
- В то же время заведения, находящиеся в сельской и/или горной местности, как и ранее, смогут образовывать группы продленного дня для учащихся разного возраста.