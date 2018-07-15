В Украине могут внедрить школьных тьюторов на госуровне

Со следующего учебного года количество учащихся в инклюзивных классах уравняют с обычными. Вместо нормы в 20 школьников в таких классах будет обучаться 30 детей.

В Министерстве образования говорят, мол, раньше директора манипулировали тем, что у них огромный наплыв первоклашек, и они не могут себе позволить инклюзии. А вот родители переживают, что детям с особыми образовательными потребностями будет сложно, и уже ищут персональных ассистентов для них.

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Тимофею десять, он только что закончил 1 класс. У мальчика – аутизм. В школе рядом с ним Людмила. У нее уникальная для Украины профессия, которой нет в национальном классификаторе – тьютор.

Тьютор – не няня. Тьютор работает над тем, чтобы ребенок стал максимально самостоятельным. Задача тьютора в ближайшем будущем сделать так, чтобы ребенок обходился без тьютора,

– отметила тьютор Людмила.

На всех уроках они вместе. Людмила помогает своему подопечному учиться, например, меняет форму задачи. А главное – социализироваться. Все это происходит в игровой форме.

Детей с аутизмом очень тревожит все, что они не знают. Они боятся и это сразу не хотят делать. Поэтому нужно, во-первых, снять тревожность. Мы уже видим тенденцию у ребенка и видим, что у Тимы появились приятели. Даже в конце года появилось у него первая любовь из параллельного класса,

– рассказала мать Тимофея Ольга Готова.

О такой услуге Ольга узнала на конференции для родителей. Там и познакомилась со своей помощницей. Теперь создала базу и помогает найти тьютора другим семьям. Рассказывает, платят ассистенту почасово. Услуга бьет по кошельку. Однако это дешеше, чем учиться в частном заведении. Взять помощника предложила директор, мол, одного ассистента учителя будет мало. Педагог – не жалуется, наоборот.

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"В моем классе мы бы не справились вдвоем. В первом классе особенно. Как учителю мне нужно работать со всеми детьми, я не могу их выделить отдельно", – постановила преподавательница Анна Приймачук.

В классе Тимки 19 учеников, двое из которых – с аутизмом. Тем временем со следующего учебного года инклюзивные классы расширили. Если раньше была норма 20 детей, теперь ее увеличили до 30. Поэтому родители обратились в министерство, чтобы тьюторов ввелии на государственном уровне, как практикуют в некоторых странах. Там обещают – это скоро станет реальностью.

Совместно с Минстерством соцполитики мы сейчас работаем, чтобы была введена эта услуга. Будет инклюзивно ресурсный центр, который будет делать глубинную оценку ребенка. Как раз будет видно, нужен ли ребенку персональный ассистент, чей ребенок справится сам,

– отметила руководитель директората инклюзивного образования МОН Лариса Самсонова.

То есть личный ассистент будет не у каждого ребенка, а по необходимости. Реализуют это, скорее всего, через год.