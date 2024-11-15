Успешную операцию бойцы ССО провели в два часа ночи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.
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Какую спецоперацию провели ССО
В два часа ночи операторам поступил приказ организовать эвакуацию из окружения собратьев из дружественных подразделений. За два часа военные 73-го морского центра ССО спланировали операцию и отправились на помощь на двух бронированных автомобилях Humvee.
Мы залетели туда на Humvee, погрузили состав дружественных сил и отправились обратно,
– рассказал Брюс, оператор 73 центра ССО.
Эвакуационная группа вынуждена была прорываться под огнем вражеского танка, интенсивного пулеметного обстрела и атаки FPV-дрона. Несмотря на сложные условия, 16 бойцов из трех различных подразделений Сил обороны Украины удалось спасти.
Обращение спасенных бойцов ВСУ: смотрите видео