Командир батальона Ахиллес 92 отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко сообщил, что российские солдаты на фронте переодеваются в форму Вооруженных сил Украины, пытаясь просочиться в тыловые зоны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Федоренко в эфире телемарафона 15 ноября.

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Как украинские оборонцы распознают россиян в форме "пиксель"

Юрий Федоренко отметил, что тактика переодевания не нова для российских оккупантов. Они использовали её и в других войнах.

Он отметил, что украинские военные имеют методы для различения "своего – чужого", несмотря на такую тактику противника.

Это всегда сложно, но достигается путем переговоров и тактикой действий на поле боя, непосредственно взятием под контроль того или иного представителя, который находится в форме "пиксель", но тебе неизвестен,

– объяснил Федоренко.

По его словам, оккупанты делают это для того, чтобы просачиваться в тыл и посеять там хаос, вносить максимальный дисбаланс. За последний год было достаточно много таких попыток.

Напоминаем, россияне смогли подойти к жилым строениям Купянска под прикрытием тумана. ВСУ не дали им закрепиться, танк и два МТЛБ уничтожены, в течение 5 – 6 часов было ликвидировано пехоту, которой удалось спешиться. Враг не справился с задачей захватить Купянск до 1 ноября и теперь рассчитывает сделать это хотя бы до Нового года.