Командир батальйону Ахіллес 92 окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко повідомив, що російські солдати на фронті переодягаються у форму Збройних сил України, намагаючись просочитися в тилові зони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Федоренка у ефірі телемарафону 15 листопада.

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Як українські оборонці розпізнають росіян у формі "піксель"

Юрій Федоренко зазначив, що тактика переодягання не нова для російських окупантів. Вони використовували її і в інших війнах.

Він зазначив, що українські військові мають методи для розрізнення "свого – чужого", незважаючи на таку тактику супротивника.

Це завжди складно, але досягається шляхом перемовин і тактикою дій на полі бою, безпосередньо взяттям під контроль того чи іншого представника, який знаходиться у формі "піксель", але тобі невідомий,

– пояснив Федоренко.

За його словами, окупанти роблять це для того, щоб просочуватися у тил та посіяти там хаос, вносити максимальний дисбаланс. За останній рік було досить багато таких спроб.

Нагадуємо, росіяни змогли підійти до житлових будов Куп'янська під прикриттям туману. ЗСУ не дали їм закріпитися, танк та два МТЛБ знищені, протягом 5 – 6 годин було ліквідовано піхоту, якій вдалося спішитися. Ворог не впорався із завданням захопити Куп'янськ до 1 листопада й тепер розраховує зробити це хоча б до Нового року.