В Україні можуть впровадити шкільних тьюторів на держрівні

З наступного навчального року кількість учнів в інклюзивних класах зрівняють зі звичайними. Замість норми у 20 школярів у таких класах навчатиметься 30 дітей.

У Міністерстві освіти кажуть, мовляв, раніше директори маніпулювали тим, що у них величезний наплив першачків, і вони не можуть собі дозволити інклюзію. А от батьки переживають, що дітям з особливими освітніми потребами буде складно, і вже шукають персональних асистентів для них.

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Тимофію десять, він тільки но закінчив 1 клас. У хлопчика – аутизм. У школі поруч з ним Людмила. У неї унікальна для України професія, якої нема у національному класифікаторі – тьютор.

Тьютор – не няня. Тьютор працює над тим, щоб дитина стала максимально самостійною. Задача тьютора в найближчому майбутньому зробити так, щоб дитина обходилась без тьютора,

– зазначила тьютор Людмила.

На всіх уроках вони разом. Людмила допомагає своєму підопічному навчатись, наприклад, змінює форму завдання. А головне – соціалізуватись. Все це відбувається в ігровій формі.

Дітей з аутизмом дуже тривожить все, що вони не знають. Вони бояться і це відразу не хочуть робити. Тому потрібно, по-перше, зняти тривожність. Ми вже бачимо тенденцію у дитини і бачимо, що у Тіми з'явилися приятелі. Навіть у кінці року з'явилося у нього перше кохання із паралельного класу,

– розповіла мати Тимофія Ольга Ладна.

Про таку послугу Ольга дізналась на конференції для батьків. Там і познайомилась зі своєю помічницею. Тепер створила базу та допомагає знайти тьютора іншим сім'ям. Розповідає, платять асистенту погодинно. Послуга б'є по гаманцю. Проте це дешеше, ніж навчатись у приватному закладі. Взяти помічника запропонувала директор, мовляв, одного асистента вчителя буде замало. Педагог – не нарікає, навпаки.

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"В моєму класі ми б не справилися вдвох. В першому класі особливо це. Як вчителю мені треба працювати з усіма дітьми, я не можу їх виділити окремо", – ствердила викладачка Ганна Приймачук.

У класі Тимка 19 учнів, двоє з яких – з аутизмом. Тим часом з наступного навчального року інклюзивні класи розширили. Якщо раніше була норма 20 дітей, тепер її збільшили до 30. Тож батьки звернулись до міністерства, аби тьюторів впровадили на державному рівні, як практикують у деяких країнах. Там обіцяють – це скоро стане реальністю.

Спільно з Мінстерством соцполітики ми зараз працюємо, щоб була введена ця послуга. Буде інклюзивно ресурсний центр, який буде робити глибинну оцінку дитини. Як раз буде видно, чи потрібна дитині персональний асистент, чия дитина справиться сама,

– наголосила керівник директорату інклюзивної освіти МОН Лариса Самсонова.

Тобто особистий асистент буде не у кожної дитини, а за потребою. Реалізують це, скоріш за все, через рік.