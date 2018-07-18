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МОН анонсувало покращення у групах продовженого дня в школах

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Новий Порядок створення груп подовженого дня у школах передбачає комфортніші умови для дітей
Новий Порядок створення груп подовженого дня у школах передбачає комфортніші умови для дітей / te.20minut.ua

Міністерство освіти і науки України підготувало новий Порядок створення груп подовженого дня у школах. Документ передбачає комфортніші умови для дітей, враховує особливості сільських та гірських місцевостей, а також уперше надає можливість відкривати інклюзивні групи.

Про це інформує прес-служба Міністерства освіти і науки України.

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Раніше затвердження порядку створення груп подовженого дня у школах було виключною компетенцією Уряду. Однак новий Закон "Про освіту", прийнятий восени минулого року, закріпив це повноваження за МОН. Тому наш директорат дошкільної та шкільної освіти підготував Порядок, який відповідав би вимогам часу та враховував потреби як усіх дітей, так і закладів освіти,
– пояснила нововведення очільниця міністерства Лілія Гриневич.

Зазначається, що документ уже затверджений наказом МОН та очікує на юстування.

"Щоб він міг запрацювати, нам потрібно було скасувати старе Положення про групу продовженого дня. Відповідне рішення уряд прийняв 18 липня", – додала міністр освіти і науки.

На зміну Положенню прийде новий Порядок, створений МОН. У ньому закладено такі важливі зміни:

  1. Передбачено можливість створення інклюзивних та/або спеціальних груп подовженого дня. Визначено особливості процедури їх відкриття, наповнюваності та організації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами.
  2. Групи, як і основне навчання, мають формувати в учнів ключові компетентності, а також забезпечувати виконання індивідуальної програми розвитку дітей з особливими освітніми потребами.
  3. Скасоване Положення допускало комплектування груп у межах щонайменше 4-х вікових категорій (наприклад, з учнів 2-5 класів), а тепер різниця у віці учнів з однієї групи не має перевищувати двох вікових груп (приміром, з учнів 2-3 класів). Це дозволить забезпечити комфортніші умови для дітей з урахуванням їх індивідуальних психологічних відмінностей та фізичного розвитку.
  4. Водночас заклади, що знаходяться в сільській та/або гірській місцевості, як і раніше, зможуть утворювати групи подовженого дня для учнів різного віку.
Теги: Новини політики Новини України Діти і неповнолітні Міністерство освіти та науки України Реформа освіти
Джерело: 24 канал
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