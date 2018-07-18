МОН анонсувало покращення у групах продовженого дня в школах

Міністерство освіти і науки України підготувало новий Порядок створення груп подовженого дня у школах. Документ передбачає комфортніші умови для дітей, враховує особливості сільських та гірських місцевостей, а також уперше надає можливість відкривати інклюзивні групи.

Про це інформує прес-служба Міністерства освіти і науки України.

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Раніше затвердження порядку створення груп подовженого дня у школах було виключною компетенцією Уряду. Однак новий Закон "Про освіту", прийнятий восени минулого року, закріпив це повноваження за МОН. Тому наш директорат дошкільної та шкільної освіти підготував Порядок, який відповідав би вимогам часу та враховував потреби як усіх дітей, так і закладів освіти,

– пояснила нововведення очільниця міністерства Лілія Гриневич.

Зазначається, що документ уже затверджений наказом МОН та очікує на юстування.

"Щоб він міг запрацювати, нам потрібно було скасувати старе Положення про групу продовженого дня. Відповідне рішення уряд прийняв 18 липня", – додала міністр освіти і науки.

На зміну Положенню прийде новий Порядок, створений МОН. У ньому закладено такі важливі зміни: