Монах-стартапер: почему Андрей Шептицкий – один из величайших героев Украины

Миллиардер раздает свое состояние, раскручивает стартапы, ведет подпольную жизнь, скрывается от спецслужб, раздражает Сталина и договаривается с Голливудом. А еще – он священник. То, что больше похоже на трейлер фантастического шпионского боевика, на самом деле является короткой историей жизни митрополита Андрея Шептицкого.

Он – потомок древнего украинского рода графов Шептицких, известного еще во времена Русского королевства. Об этом говорится в программе "Нация героев" на 24 канале.

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Владения его семьи достигали нескольких тысяч гектаров земельных угодий в Западной Украине, на то время – на территории Австро-Венгерской империи. С такими имениями можно всю жизнь провести в праздной роскоши. Но Роман, а именно такое имя он получил при рождении, избрал себе другой путь.



Андрей Шептицкий во времена служения в Добромильском монастыре / Архивное фото

Пошел в монашество под уже монашеским именем Андрей, а с 1900 года вообще возглавил Украинскую греко-католическую церковь. Конечно, он открывал и финансировал монастыри и церкви. Но несмотря на это митрополит Шептицкий вел деятельность и в совсем других сферах.

Этот человек, кстати, более 2 метров ростом, имел большое влияние на международной политической арене, был депутатом Венского парламента и Галицкого сейма. Величайшим политическим достижением стала договоренность с поляками об избирательной реформе, которая бы увеличила представительство украинцев в Галицком сейме. Осуществить ее помешала война и заключение.

В 1914 году во время оккупации Львова русскими войсками его на три года отправили в ссылку в Курск. После возвращения владыка Андрей поддержал провозглашенную ЗУНР, а еще выступил с речью в Центральной раде.

Тогда же при содействии Ватикана Андрей Шептицкий посетил мировых лидеров, даже встречался с президентом США. С ними всеми вел переговоры о поддержке украинцев. Также часто у него были аудиенции лицом к лицу у Папы Римского. Содержание разговоров засекречено по сей день.

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При этом владыка Андрей понимал и гораздо более приземленные проблемы, чем международное признание – социальные проблемы простых людей. Поэтому в начале XX века митрополит создал в своем окружении из верхушки УГКЦ нечто вроде тайного правительства.

Священники должны заниматься не только религиозными делами, но и поднимать уровень жизни украинцев, особенно селян. Нет, Шептицкий не раздавал денег, он давал возможность их заработать и начать собственное дело.Современными словами, владыка был крутым бизнесменом и стартапером.

В 1910 году он основал первый украинский ипотечный банк и стал его крупнейшим акционером. В первые годы банк давал ссуды крестьянам на космическую сумму – 5 миллионов крон. Примерно в то время митрополит Шептицкий создал "Маслосоюз" – союз таких коллективов, чтобы крестьяне могли реализовать молоко. Из него изготавливали масло, паковали в красивые этикетки и продавали не только в наших городах, но и везли на экспорт.



"Маслосоюз" – легендарная молочная корпорация / Фото "Локальная история"

По такому же принципу заработали десятки предприятий, в частности фабрика сладостей "Фортуна", которая кормила лакомствами Европу и даже Америку. Украинцы получали там работу и социальное страхование.

Шептицкий был и нефтяным магнатом. Он выкупил земли в карпатском селе Перегинское. Там построил нефтяные скважины и сдавал их в аренду при условии, что там будут работать местные крестьяне. Куда же шли все прибыли от банка, нефтяного бизнеса и предприятий? Нет, не в карман Шептицкого. Он их инвестировал в новые рабочие места, образование и культуру, давал стипендии одаренной украинской молодежи на обучение в Европе.



Митрополит Андрей Шептицкий во Львове / Архивные фото

Шептицкий за собственные деньги открывал и содержал школы, гимназии, духовные академии, больницы и сиротские дома. Неожиданностью в этом списке могут стать фотоателье в Чикаго и киностудия в Виннипеге. Он спонсировал и кино в Галичине, а еще договаривался с Голливудом по поводу съемок фильма о Голодоморе.

А еще он открыл Национальный музей во Львове. Его фонды наполнил бесценными раритетами – от древнеукраинских икон до эскизов Микеланджело и Тициана, которые сам же привез из Италии.



Национальный музей имени Андрея Шептицкого во Львове / Фото galinfo

Во времена Второй мировой войны занимался Красным Крестом – это официально. А подпольно спасал жизни: от нацистов спрятал в своей резиденции и в монастырях сотни еврейских детей, делал им поддельные паспорта и переправлял через границу. Остро критиковал и нацизм, и коммунизм.

Конечно же, за ним следили спецслужбы обоих режимов и регулярно вламывались с обысками. Поговаривали, что авторитет Шептицкого был так велик, что Сталин побоялся тронуть его лично. Зато отыгрался на всех, кто был дорог митрополиту: брата Льва с семьей расстреляли, другого брата – монаха Климентия убили во Владимирском централе, родовое имение в селе Прилбичи сожгли дотла.

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Все свои великие дела владыка Андрей совершал с физической болью, ведь с молодых лет болел туберкулезом костей. Ходил с палочкой, а последние 13 лет годы провел в коляске. Но оружие в руках героев бывает разным и не обязательно убийственным.

Ничто не помешало митрополиту осуществить свой величайший замысел. Шептицкий готовил страну к независимости во всех сферах жизни: экономике, бизнесе, образовании, культуре и духовности. Украина сейчас – это следствие большого тайного бизнес-плана митрополита Шептицкого.