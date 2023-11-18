В пятницу, 17 ноября, вышел документальный фильм-портер "Дневник Монастырского" о погибшем главе МВД. В частности, добрым словом о погибшем в Броварах чиновнике вспомнил глава нашего государства, – информирует 24 Канал.
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Что подарил Монастырскому президенту
По словам Зеленского, уже после 24 февраля 2022, то есть начала полномасштабного вторжения, Монастырский подарил ему копию меча гетмана казаков Петра Конашевича-Сагайдачного.
Есть один подарок, который он подарил мне во время войны. Это копия меча гетмана Сагайдачного. Там написано, что во время российско-украинской войны это был от него подарок, такие у нас делают на Западе Украины... Это должно быть у президента – так он мне сказал,
– вспомнил президент.
Как отметил Зеленский, выражая благодарность за ценный подарок, он тогда предположил: "Ты знаешь, мне кажется, может, у нас будет время, когда мы получим в государство не только копию, копия останется мне, а может будет оригинал".
Обязательно. Когда мы победим "русских", обязательно все нам будут привозить подлинники,
– зацитировал Зеленский ответ Монастырского.
Президент рассказал, что в его кабинете есть также кресло, в котором во время совещаний всегда сидел Монастырский. Однако теперь у него возникают странные ощущения, когда туда садится кто-нибудь другой.
Гибель министра МВД: главное
- Утром 18 января Украину всколыхнула новость: в Броварах Киевской области потерпел крушение вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям – он упал на детский сад.
- На борту было девять человек, среди которых и руководство Министерства внутренних дел – министр Денис Монастырский, первый его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович
- Все пассажиры борта, к сожалению, погибли. Всего известно о 14 жертвах в результате авиакатастрофы. Среди них есть один ребенок.