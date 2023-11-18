У п'ятницю, 17 листопада, вийшов документальний фільм-портер "Щоденник Монастирського" про загиблого голову МВС. Зокрема, добрим словом про посадовця, що загинув у Броварах, згадав глава нашої держави, – інформує 24 Канал.

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Що подарував Монастирський президентові

За словами Зеленського, уже після 24 лютого 2022 року, тобто початку повномасштабного вторгнення, Монастирський подарував йому копію меча гетьмана козаків Петра Конашевича-Сагайдачного.

Є один подарунок, який він мені подарував у час війни. Це копія меча гетьмана Сагайдачного. Там написано, що в час російсько-української війни це був від нього подарунок, такі у нас роблять на Заході України... Це має бути у президента – так він мені сказав,

– пригадав президент.

Як зазначив Зеленський, висловлюючи подяку за цінний подарунок, він тоді припустив: "Ти знаєш, мені здається, може у нас буде час, коли ми отримаємо в державу не тільки копію, копія залишиться мені, а може буде оригінал".

Обов'язково. Коли ми переможемо "руських", обов'язково всі нам будуть привозити оригінали.

– зацитував Зеленський відповідь Монастирського.

Президент розповів, що у його кабінеті є також крісло, у якому під час нарад завжди сидів Монастирський. Однак тепер у нього виникають дивні відчуття, коли туди сідає хтось інший.

Зверніть увагу! Глава нашої держави наголосив, що міністр був для нього близькою людиною. Він входив у вузьке коло тих, хто стояв пліч-о-пліч перед російською навалою на початку повномасштабної війни.

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