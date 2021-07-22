По словам Монастырского, существует мнение о том, что "дело пытаются замять".
Важно Тест был положительный, – Маселко пояснил, что грозит пьяной судье, совершившей ДТП в Киеве
Он заверил, что этого не произойдет. Как сказал новый министр внутренних дел: "хочется верить в то, что Фемида будет судить беспристрастно и справедливо своих служителей".
Я ответственно заявляю, что "смятой" в этом деле останется только Audi после столкновения со столбом! Для патрульной полиции не имеет значения, кто за рулем, если это нарушитель. Патрульные выполнили свой долг,
– подчеркнул Монастырский.
Заметим, что на следующий день после жесткой аварии судья Светлана Колегаева так и не появилась на месте работы. Она предупредила сотрудников, что будет находиться на больничном.
Что стоит знать о ДТП на Оболони
- К вечеру 21 июля Audi неслось с бешеной скоростью по улице Приречной в Киеве. Водитель не справилась с управлением и выехала на обочину.
- Там иномарка снесла металлический столб и влетела в дерево. Чудом никто из пешеходов на тротуаре не пострадал.
- Местные жители, которые чудом не оказались под колесами, едва не устроили самосуд. Женщину посадили в полицейское авто.
- Люди обступили полицейское авто, где находилась женщина, и кричали: "Она отмажется! У нее связи, ее не накажут".