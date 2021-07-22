По словам Монастырского, существует мнение о том, что "дело пытаются замять".

Важно Тест был положительный, – Маселко пояснил, что грозит пьяной судье, совершившей ДТП в Киеве

Он заверил, что этого не произойдет. Как сказал новый министр внутренних дел: "хочется верить в то, что Фемида будет судить беспристрастно и справедливо своих служителей".

Я ответственно заявляю, что "смятой" в этом деле останется только Audi после столкновения со столбом! Для патрульной полиции не имеет значения, кто за рулем, если это нарушитель. Патрульные выполнили свой долг,

– подчеркнул Монастырский.

Заметим, что на следующий день после жесткой аварии судья Светлана Колегаева так и не появилась на месте работы. Она предупредила сотрудников, что будет находиться на больничном.

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