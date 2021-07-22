За словами Монастирського, існує думка про те, що "справу намагаються зам'яти".

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Він запевнив, що цього не станеться. Як сказав новий міністр внутрішніх справ: "хочеться вірити в те, що Феміда судитиме неупереджено і справедливо своїх служителів".

Я відповідально заявляю, що "зім'ятою" в цій справі залишиться тільки Audi після зіткнення зі стовпом! Для патрульної поліції немає значення, хто за кермом, якщо це порушник. Патрульні виконали свій обов'язок,

– підкреслив Монастирський.

Зауважимо, що наступного дня після жорсткої аварії суддя Світлана Колегаєва так не з'явилася на місці роботи. Вона попередила співробітників, що перебуватиме на лікарняному.

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