За словами Монастирського, існує думка про те, що "справу намагаються зам'яти".
Важливо Тест був позитивний, – Маселко пояснив, що загрожує п'яній судді, яка скоїла ДТП в Києві
Він запевнив, що цього не станеться. Як сказав новий міністр внутрішніх справ: "хочеться вірити в те, що Феміда судитиме неупереджено і справедливо своїх служителів".
Я відповідально заявляю, що "зім'ятою" в цій справі залишиться тільки Audi після зіткнення зі стовпом! Для патрульної поліції немає значення, хто за кермом, якщо це порушник. Патрульні виконали свій обов'язок,
– підкреслив Монастирський.
Зауважимо, що наступного дня після жорсткої аварії суддя Світлана Колегаєва так не з'явилася на місці роботи. Вона попередила співробітників, що перебуватиме на лікарняному.
Що варто знати про ДТП на Оболоні
- Надвечір 21 липня Audi неслося із шаленою швидкістю вулицею Прирічною, що у Києві. Водійка не впоралася з керуванням та виїхала на узбіччя.
- Там іномарка знесла металевий стовп і влетіла у дерево. Дивом ніхто із пішоходів на тротуарі не постраждав.
- Місцеві мешканці, які дивом не опинилися під колесами, ледь не влаштували самосуд. Жінку посадили у поліцейське авто,
- Люди обступили поліцейське авто, де перебувала жінка, і кричали: "Вона відмажеться! У неї зв'язки, її не покарають".